Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ждет, когда кто-то решит ее проблемы. По его словам, Украинское государство борется за своих людей.

Об этом он сказал во время торжественной речи, посвященной 30-летию независимости Украины.

— Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных государств. Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, — сказал глава государства.

Он добавил, что можно создать тупик и заставить получать российские паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца.

— То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать не значит, что они боятся об этом думать.

И они вернутся. Потому что мы — семья. И единственное, что может нас разделять, — это щедро накрытый стол. Где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной, — отметил Зеленский.

Крымская платформа

23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы — инициативы Украины, направленной ​​на разработку координационного механизма для возвращения аннексированного Россией Крыма и защиты прав человека.

На важное мероприятие собралось более 40 стран мира и организаций. Среди них — представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

По итогам саммита Крымской платформы страны-участницы подписали открытую декларацию.