В Слуге народа рассказали о планах парламента на осень

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко рассказал о планах Верховной Рады на осень. По его словам, у народных депутатов остался пакет долгов.

Об этом он сказал в комментарии журналистам 24 августа.

Депутат отметил, что на тему осенней работы парламента уже состоялось несколько совещаний, а завтра состоится серьезное совещание в Верховной Раде, где, возможно, будет президент.

Корниенко заявил, что у депутатов есть пакет долгов, в частности, по вопросам деолигархизации и законопроект №5600.

— И есть пакет по корпоративному управлению… Есть НАБУ, второе чтение, есть по приватизации пять законов — часть первых, часть — второе чтение. Есть еще законопроекты, связанные с пакетом МВФ, дополнительные, связанные с реформированием банковской сферы и независимостью Национального банка. И конечно, есть разные социальные инициативы, — перечислил Корниенко.

Он отметил, что есть и системные реформы, которые необходимо запускать на следующей сессии. В частности, речь идет о пенсионной реформе.

— Надо работать над завершением земельной реформы: мы должны принять закон о возмещении процентов — для того, чтобы фермеры могли брать кредиты на покупку земли. И конечно, это и различные социальные инициативы, и бюджетный процесс, — сказал нардеп.

Также Корниенко напомнил, что ранее уже анонсировалось внесение законопроекта о внесении изменений в Конституцию касательно децентрализации.

— И конечно, актуальные вопросы, связанные с государственной властью, с государственной политикой, такие как реформирование системы управления городом Киевом, о чем тоже обсуждается, — резюмировал Корниенко.

Напомним, сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-летия независимости. Среди прочего, на внеочередной сессии парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект №5712 о большом гербе Украины.