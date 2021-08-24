Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. Факты ICTV собрали самые яркие поздравления лидеров государств и отечественных политиков.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев, сказал, что сегодня Украина празднует не просто День Независимости, а годовщину именно восстановления независимости.

— Потому что наша история и наше государство — уникальны! Нашей Конституции — 25 лет, но ей и 311 лет. Этот выдающийся документ наконец-то дома, и каждый может увидеть Конституцию Пилипа Орлика в Софийском соборе. Нашей гривне — четверть века, и на ней изображен князь Владимир, но гривне — более тысячелетия, и она существовала при князе Владимире. Наш тризуб был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад, и наш тризуб был изображен на кирпичах Десятинной церкви 1 025 лет назад, — напомнил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что сила нашего государства — в украинском народе, гражданах всех национальностей.

Поздравили Украину с годовщиной независимости и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, и премьер-министр Денис Шмыгаль.

А Владимир Зеленский получил поздравления от лидеров США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран.

В частности Джо Байден в письме написал, что украинская история полна стремления к независимости.

— Сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу: от решительных воинов, защищающих страну от российской агрессии на востоке, до реформаторов во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями, длительное время разъедавшими Украину изнутри, — подчеркнул президент США.

Он также заверил, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее евроатлантических стремлениях. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе, — написал Байден.

Президент США сказал, что сейчас связи между двумя странами крепки как никогда, поэтому с радостью будет принимать Зеленского в Вашингтоне в конце августа.

— Я желаю вам и народу Украины радостного празднования украинской независимости, — подытожил американский лидер, поздравляя украинцев.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также передал приветствия украинцам от имени немецкого народа.

— Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности, и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке, — пишет он в письме, адресованном Зеленскому.

Политик подчеркнул, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Германии в преодолении вызовов, с которыми сталкивается, и пожелал сил и настойчивости в проведении реформ, а также мира, свободы и достатка.

Счастливого и мирного будущего Украине пожелал и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

— Австрия была одной из первых стран, которая признала независимость Украины. Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем, — отметил политик.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил Украину с годовщиной независимости в телефонном разговоре с Зеленским.

Среди тех, кто вспомнил о выдающемся для Украины дне, было и несколько монархов.

Королева Великобритании Елизавета II в поздравительной телеграмме напомнила о сложном годе пандемии и выразила надежду на то, что удастся преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему.

Поздравили Зеленского и всех украинцев с Днем Независимости также король Швеции Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александр, король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, а также король Марокко Мохаммед VI.

Кроме того, свои поздравления прислали президенты Египта, Кении, Ливана, Бенина, регенты Сан-Марино и лидеры других стран.

Не отстают и украинские политики. Их соцсети пестрят праздничными видеообращениями и фото.