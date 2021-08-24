Зеленского упрекнули, что на прием в ОП не пригласили тех, кто голосовал за Акт независимости

Народный депутат Украины первого созыва, дипломат Владимир Крыжановский возмутился тем, что депутатов, голосовавших за Акт независимости, не пригласили на прием в Офис президента.

Об этом он сообщил с трибуны парламента, выступая на торжественном заседании Верховной Рады.

— Уважаемый господин президент! Думаю, вы будете расстроены, и наши гости тоже, что никого из тех, кто голосовал 24 августа 1991 года за Акт, не будет на приеме в честь годовщины. Но я предполагаю, что это ребята из вашего Офиса решили воспользоваться поговоркой моей мамы: І без Гриця вода освятиться. Думаю, что это последний раз, когда они что-то делают, не посоветовавшись с вами, — сказал он.

24 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. В нем приняли участие нардепы предыдущих созывов, президенты Украины прошлых годов — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.

Выступил на заседании и президент Владимир Зеленский. В своей речи он подчеркнул, что судьба Украины — быть свободной. Поэтому глава государства убежден, что все временно оккупированные территории удастся освободить.

Полное выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде — смотрите на Фактах ICTV.