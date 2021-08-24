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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля

Володимир Зеленський

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Об этом глава израильского правительства заявил в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь украинский лидер поблагодарил Израиль от лица всего украинского народа за проявление солидарности.

Зеленский рассказал Беннету об итогах первого саммита Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его итогам.

Кроме того, главы государств обсудили двухстороннее сотрудничество, в частности развитие торгово-экономических отношений между странами.

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Также обсуждались вопросы подготовки к запланированным визитам высшего уровня, например, приезд делегации из Израиля для участия в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Сообщается, что Зеленский пригласил Беннета лично посетить Украину.

Фото: Офис президента

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