Зеленский поедет в Кишинев на годовщину независимости Молдовы

27 августа Молдова будет отмечать 30-летие независимости. Приедет на празднование юбилея и президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день в Кишинев прилетит президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, а накануне – президент Республики Польша Анджей Дуда.

Лидеры трех стран вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

Планируются также несколько двусторонних встреч, переговоры четырех президентов, после которых будут сделаны заявления для журналистов.

Торжества, посвященные 30-й годовщине независимости Молдовы пройдут с 10.10 до 10.45 на площади Великого Национального Собрания.

12.10-12.40 – совместные заявления для прессы Санду, Йоханниса, Дуды и Зеленского.

Накануне, 24 августа, военные из Молдовы приняли участие в параде к годовщине независимости Украины.

Также по Крещатику проехало множество разнообразной военной техники, в частности танк Оплот. Всего на параде представлено 300 единиц техники. Не обошлось и без авиации над Днепром и прохождения катеров.