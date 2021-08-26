Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней, — Кулеба резко обратился к России

Дмитрий Кулеба

Российская Федерация всячески пытается присвоить чужую историю, блюда и культуру. Но Украина была, есть и будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что россияне хотят приватизировать чужое.

— Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не требуется ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, блюда и культуру. Украина была, есть и будет, — заявил Кулеба.

В то же время дипломат прокомментировал реакцию России на установление Дня украинской государственности 28 июля.

— Реакция российской стороны на указ президента Украины Владимира Зеленского о создании в Украине нового праздника — Дня украинской государственности — является некорректной и манипулятивной, но уже привычной для Киева, — добавил он.

Как объянил министр, попытки Кремля называться центром — не новые, они были и сотни лет назад.

— Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее и прошлое, — добавил Кулеба.

В День Независимости Украины, 24 августа, глава государства объявил о введении нового праздника — Дня украинской государственности. Его будут праздновать ежегодно в День крещения Руси-Украины, 28 июля.

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка