В НАТО назвали реформы, необходимые для получения Украиной Плана действий по членству

Чтобы приблизиться к получению Плана действий по членству в НАТО, Украине нужно воплотить в жизнь ряд реформ.

Об этом сообщил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ. Он отметил, что когда речь идет о НАТО, то больше всего Альянс интересует реформирование институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимость в Вооруженных силах, гражданский и политический контроль, парламентский надзор и реформа сектора разведки.

— Но есть и более широкие вещи. Они касаются борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, обеспечения того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов. Все эти вопросы не обязательно связаны с оборонной отраслью, но они связаны с ценностями, которых мы придерживаемся, — объяснил он.

Также Мирча Джоанэ добавил, что НАТО призывает Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу, которую президент утвердил еще в мае 2020 года. Ведь именно в ней закреплены цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, в документе особое внимание уделяется вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и усиления демократического гражданского контроля.

Накануне спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай уже говорил, что выполнения реформ недостаточно для ПДЧ или вступления в НАТО.

Поскольку это политические решения, а не сугубо технические критерии. И хотя связь между ними есть, но только выполнение перечня условий недостаточно.