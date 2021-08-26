В ОП подтвердили, что Зеленский 27 августа едет в Молдову

По приглашению президента Молдовы Майи Санду в пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Кишинев с официальным визитом.

Эту информацию подтвердили в Офисе президента.

Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры Зеленского с Санду, а также многосторонние встречи глав иностранных делегаций.

Накануне администрация президента Молдовы обнародовала программу празднования Дня Независимости, которая предусматривает участие в мероприятиях лидеров иностранных государств. Среди них и Владимир Зеленский.

27 августа в Молдову также приедет президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, а сегодня прибыл президент Республики Польша Анджей Дуда.

Главные торжества, посвященные 30-й годовщине независимости Молдовы, пройдут с 10.10 до 10.45 на площади Великого Национального Собрания.

Затем будет несколько двусторонних встреч, переговоры четырех президентов, и в промежутке 12.10-12.40 лидеры выступят с заявлениями для прессы.