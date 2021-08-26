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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Взрыв в аэропорту Кабула: пока неизвестно, есть ли среди раненых украинцы

Взрыв в аэропорту Кабула: пока неизвестно, есть ли среди раненых украинцы

Информации о раненых украинцах в результате взрыва вблизи аэропорта Кабула в Афганистане пока не поступало. Министерство иностранных дел держит ситуацию на особом контроле.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

— Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинском пока не поступала, — написал он.

Напомним, официальные лица США подтвердили, что взрыв возле аэропорта в Кабуле произошел возле одного из входных ворот и, по-видимому, является нападением террориста-смертника.

У ворот были толпы афганцев, пытающихся получить доступ в аэропорт. Местные СМИ уже сообщили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека и десятки ранены.

Накануне в Министерстве обороны Великобритании заявили, что в Афганистане может произойти теракт, из-за угрозы которого западные страны сворачивают эвакуацию.

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