Благодаря Крымской платформе оккупированный полуостров вернется домой — Шмыгаль

Проведение саммита Крымской платформы в Киеве возвращает временно оккупированный Крым на повестку дня мировой политики.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Я уверен, что благодаря Крымской платформе наш Крым вернется домой в Украину. Отдельно также отмечу, что высокий уровень иностранных делегаций на саммите позволил обсудить и согласовать большое количество других важных вопросов, — отметил он.

Так, Денис Шмыгаль добавил, что в рамках саммита Крымской платформы Украине и Грузии удалось договориться о взаимном признании Covid-сертификатов, с Румынией — о развитии трансграничной инфраструктуры и совместных энергетических проектах, с Хорватией — о проведении украинско-хорватского бизнес-форума.

23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель — добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители 46 иностранных делегаций. По итогам саммита они подписали совместную декларацию.

Документ четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии. Больше о саммите Крымской платформы — читайте в нашем материале.