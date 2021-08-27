На Донбассе ранили украинского военного

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В районе Новолуганского боевики вели огонь из стрелкового оружия. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на утро 27 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

24 августа миссия ОБСЕ зафиксировала много тяжелого вооружения на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Согласно отчету, 12 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа) размещены с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Кроме того, 16 боевых бронированных машин и одну зенитную установку обнаружили в жилых кварталах.

Источник: Штаб ООС