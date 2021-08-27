Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Николай Гусак написал заявление об отставке, которое подал в Высший совет правосудия (ВСП).

ВСП должен рассмотреть вопрос об отставке Гусака 7 сентября. Это указано в повестке дня заседания.

Причина отставки неизвестна. Это уже пятый судья Верховного суда, который подал в отставку за последний год. В целом там работают 190 судей.

Сейчас Заслуженному юристу Украины Николаю Гусаку 63 года. Он в Верховном суде Украины с 2001-го. В 2016 году успешно прошел переаттестацию и работал в новом Верховном суде еще четыре года.

В 2017-м был в составе Первой Дисциплинарной палаты.

С 2017 года до 2019-го — член Высшего совета правосудия.

Источник: ВРП

Фото: ВРП