Украина — за усиление присутствия сил НАТО в Черном море: Зеленский в Молдове

Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств, заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге в Молдове.

— Мы предлагаем нашим коллегам, и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе. Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе сил и средств НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок, — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал объединять усилия как соседи, которые имеют общее прошлое и одинаково видят будущее.

Владимир Зеленский 26 августа подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности.

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины — стратегический курс государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, закрепленный в Конституции.

Также одной из целей стратегии является противодействие России, восстановление территориальной целостности Украины и обеспечение государственного суверенитета на всей ее территории в пределах международно признанной государственной границы.