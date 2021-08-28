Украина и Молдова внесли изменения в соглашение о свободной торговле между странами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал со своей молдавской коллегой Натальей Гаврилицей протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между двумя странами.
Соответствующий документ был утвержден на встрече, которая состоялась в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба украинского правительства.
Протокол подразумевает применение в торговых отношениях между Украиной и Молдовой пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров.
— Переход на эти правила объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы уже подписали подобное соглашение с Грузией, — сказал Шмыгаль.
По его словам, система пан-евро-средиземноморской кумуляции дает возможность торговать товарами, собранными из компонентов, произведенными в любой из стран этой системы.
Украинский премьер отметил, что подписание этого протокола стало очередным шагом отхода ассоциированных членов ЕС от торговых моделей, которые используются странами СНГ.
В свою очередь Гаврилица отметила, что подписание договора посодействует улучшению торговых отношений между двумя странами и ускорит процесс их европейской интеграции.