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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Визит Зеленского в США: Маркарова уточнила график президента

Володимир Зеленський

В Вашингтоне президент Владимир Зеленский будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом запланирована поездка в Калифорнию.

Детали визита главы государства в США сообщила посол Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, украинская делегация вышла на финишную прямую подготовки насыщенного визита, план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

— С уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров, — уточнила посол.

Маркарова рассказала, что запланировано также открытие Украинского Дома и посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Накануне в Белом доме сообщили об очередном переносе встречи президентов Украины и США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Новая дата переговоров глав государств назначена на 1 сентября.

Сначала в Офисе президента сообщали, что встреча лидеров состоится 30 августа, затем ее перенесли на 31 августа. То есть дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносили уже дважды.

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Фото: Офис президента

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