Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме представит список украинских политзаключенных, пленных и пропавших без вести.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала Украина 24.

— Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, и пленных, и заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Штаты. Знаю, что все эти вопросы там будут поднимать и обсуждать, — отметила Денисова.

По словам омбудсмена, Зеленский представит эти списки Байдену.

Визит Зеленского в США

Встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, которую дважды переносили, состоится 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина — 31 августа проходит срок ультиматума Талибана касательно эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Предполагается, что на встрече обговорят три вопроса: безопасности, энергетической безопасности и реформ в Украине.

Также ожидается подписание ряда документов по двусторонним отношениям. Они будут касаться сотрудничества в оборонной сфере, проектах в области исследований и испытаний, а также в космической сфере.

Подробнее о встрече Зеленского и Байдена, и чего ожидать от их переговоров — в материале Фактов ICTV.