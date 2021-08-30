Встречу Зеленского с Байденом перенесли из-за ультиматума талибов по эвакуации

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесены на 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина – 31 августа истекает срока ультиматума Талибана по эвакуации из аэропорта Кабула.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

– Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум Талибана по эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула, – отметил он.

По его словам, последний день августа необходим американской стороне, чтобы завершить вывоз граждан из Афганистана, и украинская сторона отнеслась к этому с абсолютным пониманием.

– Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день, – добавил Никифоров.

Он сообщил, что программа визита Зеленского в США также полностью поменялась, но все ее пункты будут выполнены.

Вылетел Зеленский сегодня, два дня он проведет в Вашингтоне, а потом поедет в Калифорнию.

Накануне в Белом доме сообщили об очередном переносе встречи президентов Украины и США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Новая дата переговоров глав государств назначена на 1 сентября.