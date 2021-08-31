Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал вакцинироваться от коронавируса работников городского совета. Городской голова отметил, что получить вакцину должен весь исполнительный комитет.

В случае отказа Марцинкив пригрозил работникам лишением премий и сокращением. Мэр Ивано-Франковска дал время подчиненным получить прививку от Covid-19 в течение двух недель.

Не вакцинироваться смогут те, кто имеет противопоказания и получил соответствующую справку в больнице.

— Нравится — не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение.

Во время совещания 31 августа управляющий делами исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета Игорь Шевчук сообщил, что сейчас вакцину получили 33% работников, в частности в отделе здравоохранения имунизировались все.

В департаменте образования — 47% привитых, в департаменте соцполитики — 43%, а в финансовом управлении — 42%. Руслан Марцинкив заявил, что показатели вакцинации ниже 50% — это плохая статистика.

По состоянию на 31 августа 2021 года в Ивано-Франковске обнаружили 31 случай заражения Covid-19. Сейчас на Ивано-Франковщине получили прививки более 206 тыс. человек.

Руслан Марцинкив поощряет работников премиями, а горожанам за вакцинацию будут давать 100 грн, которые можно использовать на проезд в общественном транспорте.

Также местные жители могут получить билеты на матч ФК Прикарпатье.

Фото: Руслан Марцинкив