Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался разговаривать с российским журналистом в США. Глава МИД сейчас находится в Вашингтоне с рабочим визитом вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Корреспондент российского издания в Вашингтоне поинтересовался у Кулебы, будет ли в повестке дня украинской делегации в США вопрос России.

Кулеба ответил, что не будет давать комментариев, ведь не общается с прессой РФ с 2000 какого-то года.

— Я не общаюсь с российскими СМИ с 2000 какого-то года.

После этого министр иностранных дел предложил российскому журналисту опубликовать видео с его ответом.

31 августа украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским начала рабочий визит в США.

Во время него Украина уже подписала меморандум с американской компанией о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС.

Главным событием визита станет встреча президентов США и Украины. Чего стоит ожидать от диалога Зеленского и Байдена — читайте в материале.