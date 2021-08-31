Украина и США начали стратегический диалог в сфере энергетики и климата — Зеленский

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Соединенных Штатах.

— Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, — написал он в Twitter.

Між Україною та США започатковано стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики ???????? Герман Галущенко @minenergo_ua та ???????? @ENERGY @SecGranholm. pic.twitter.com/7ehmbGWmru — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. В частности, Владимир Зеленский указал на важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

Он отметил, что важно как можно быстрее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита газа и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны подробно обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и зеленой трансформации.

Владимир Зеленский надеется, что начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата между Украиной и Соединенными Штатами будет способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов.

31 августа президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Вашингтон. В графике главы государства ряд встреч в ведомствах и подписание стратегических документов.

В частности, он посетит Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и даже космическое агентство NASA.

Также во время поездки состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Она особенно важна для нашего государства, поскольку на ней будут обсуждаться вопросы безопасности.

Чего ожидать от визита Зеленского в США и переговоров с его американским коллегой Байденом — читайте в нашем материале.