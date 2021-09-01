Во многом правила игры для прозрачного рынка кует комитет Гетманцева — Молчанов

Благодаря комитету Гетманцева Зеленский сможет сослаться на ряд законов, которые привлекут американский бизнес в Украину, и назвать наше государство страной фьючер.

Об этом в своем блоге на портале Корреспондент пишет заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

По убеждению политического эксперта, эффективность переговоров президентов Украины и США во многом будет зависеть от реальных подвижек в экономике и результатов антикоррупционных реформ, конечная цель которых — зарождение привлекательного инвестиционного климата в Украине.

— Инвестиционная привлекательность зависит от многих факторов, включая верховенство права в плане доступа бизнеса к честному правосудию, неприкосновенность частной собственности, пресловутую борьбу с коррупцией и еще массу параметров, — утверждает аналитик, делая особый акцент на фискальном аспекте как основном катализаторе благоприятного инвестиционного климата на украинском рынке.

Молчанов считает, что благодаря активной законотворческой работе профильного Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемого Даниилом Гетманцевым, Владимир Зеленский едет в США не с пустыми руками.

К примеру, вступление в силу Закона Украины О платежных услугах № 1591-ІХ, принятого парламентом 30 июня 2021 года.

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Согласно ему, создаются условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), который объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе Pay Pal, столь важной для развития интернет-сервисов.

Молчанов констатирует, что новость пришлась абсолютно всем предпринимателям по вкусу: была организована и проведена реформа налоговой ответственности, так что теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности.

Наиболее важное для единщиков — подняли лимиты по оборотам усилиями того же профильного комитета.

Теперь лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге, составляют для первой группы — до 1 млн грн, для второй группы — до 5 млн грн, для третей группы — до 7 млн грн.

— Против этой инициативы ФОПы точно не выйдут протестовать, а только скажут спасибо. Приняты антиофшорные правила BEPS — введена ускоренная амортизация и увеличена стоимость основных средств. В общем, если систематизировать вышесказанное, то понимаешь, что в профильном комитете как раз и ведется борьба со схемами, чтобы олигархи и внутренние дельцы не были равнее равных перед иностранными инвесторами, — говорит Кирилл Молчанов.

Замдиректора Украинского института политики резюмировал, что зачастую Слуги народа заслуженно подвергаются аргументированной критике, упрекам в непрофессионализме, популизме и дилетантстве, однако косить всех под одну гребенку было бы ошибочно и недальновидно.

— Там есть и грамотные кадры, за которых, к примеру, на встречах с американским истэблишментом президенту Зеленскому будет не стыдно, — подытожил Молчанов.

Фото: Кирилл Молчанов