Депутаты инициируют трехлетний мораторий на рост жилищно-коммунальных тарифов

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления О мерах, направленных на социальную защиту населения и усовершенствования порядка назначения жилищных субсидий в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги реестр. № 5868.

Поскольку текст документа еще не обнародован на сайте ВР, редакция ГолосUA обратилась к одному из авторов постановления, Заместителю председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорю Абрамовичу для разъяснения сути документа.

Так, по словам нардепа, регистрация Постановления является попыткой защитить миллионы украинцев от непомерных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Парламентарий напомнил, что в последнее время украинцев лишили льготного тарифа на потребленные первые 100 кВт электроэнергии. Кроме того ряд категорий граждан были лишены права на получение жилищных субсидий путем расширения случаев, когда субсидии не назначаются.

Также, по словам Абрамовича, в соответствии с решением Правительства после окончания карантина увеличится и доля расходов украинцев в их среднемесячном совокупном доходе, которые они вынуждены будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

— Очевидно, что сегодняшние тарифы на жилищно-коммунальные услуги для большинства граждан являются финансово непомерными. Значительно ухудшает ситуацию и пандемия коронавируса, из-за которой многие граждане остаются без работы, а соответственно и дохода. Все это требует принятия неотложных мер, направленных на социальную защиту населения, – отметил нардеп.

По мнению Абрамовича, такими мерами, в частности, должны быть:

введение государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги на основе прозрачных экономически обоснованных расчетов и установления трехлетнего моратория на их повышение;

увеличение объема финансирования программы жилищных субсидий и сокращение перечня случаев, когда жилищные субсидии не назначаются;

повышение социальных нормативов, в пределах которых граждане имеют право на льготы или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и отмене решения об увеличении после окончания карантина размера базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства;

восстановление льготного тарифа на первые 100 кВт/ч потребленной электроэнергии, а также льготных тарифов на электроэнергию для граждан, в помещениях которых установлены индивидуальные приборы электроотопления, граждан проживающих в негазифицированных домах и общежитиях, для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, а также для жителей населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне возле АЭС.

— Данным Постановлением Правительства предложено исчерпывающий план конкретных мероприятий, принятие которых позволит уменьшить социальное напряжение, возникшее в обществе в результате повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, – резюмировал нардеп.

Абрамович надеется, что депутатский корпус объединится вокруг данного Постановления, а исполнительная ветвь власти изобретет возможность для имплементации ее положений, поскольку этого ждут миллионы украинцев.