Приезд президента Украины Владимира Зеленского в США — это проверка обещаний поддержки и инвестиций, которые руководство Белого дома делало семь лет назад.

Об этом пишет издание Financial Times (FT) в редакционной колонке.

В издании вспоминают о визите Джо Байдена в Украину в апреле 2014 года в роли вице-президента, а также его обещание.

— Тогда после революционных событий на Майдане, аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины бывший вице-президент пообещал, что Америка будет другом и партнером Украины в противостоянии РФ и в продвижении реформ, — пишут в FT.

По мнению журналистов, теперь, через семь лет, встреча действующего главы Белого дома Байдена и президента Украины Владимира Зеленского покажет, насколько обещания соответствуют действительности.

Кроме того, FT пишет, что встреча двух лидеров пройдет на фоне “унижения Америки” в Афганистане и договоренностей Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель, давшей зеленый свет российскому газопроводу Северный поток-2.

Важным фактом для Украины является и вывод американских войск из Афганистана, где 15 августа власть захватила радикальная группировка Талибан.

— В Киеве опасаются, что так же стремительно может быть восстановлена ​​”гегемония России в Украине”, — пишут в издании.

По мнению журналистов FT, во время встречи с Зеленским Байден должен пообещать не позволить РФ использовать Северный поток-2 как инструмент давления на Украину.

Также президенты Украины и США могут обсудить финансовые гарантии и помощь в оборонном секторе.

— После событий в Афганистане Байден должен показать, что США все еще готовы придерживаться своих обещаний для стран, которых они называют союзниками, — пишут в FT.

Визит Зеленского в США

31 августа, в украинской делегации стартовали рабочие встречи в США. Так, Зеленский уже посетил Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

На сегодня, 1 сентября, запланирована встреча Зеленского и Байдена, которую дважды переносили.

Ожидается, что на встрече обсудят три вопроса: вопрос безопасности, энергетической безопасности и реформ в Украине.

Подробнее о том, чего ожидать от визита Зеленского в США и переговоров с Байденом — в материале Фактов ICTV.

Источник: Financial Times