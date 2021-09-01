2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, встретится с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. После этого президент вместе с первой леди посетит Арлингтонское кладбище и Музей Холокоста.

Примерно в 14.00 по Вашингтону начнется долгожданная встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в составе делегаций и тет-а-тет.

После того в Капитолии запланирована встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. А напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Начало переговоров запланировано на 21.00 по киевскому времени. По предварительным данным, разговор продлится максимум 2,5 часа.

В то же время о возможном совместном брифинге двух лидеров после переговоров до сих пор ничего неизвестно.

Источник: Сергей Никифоров