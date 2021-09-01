Уже сегодня, 1 сентября, состоится долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Встреча Зеленского и Байдена пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Начало переговоров запланировано на 21.00 по киевскому времени.

Как пройдут переговоры президентов Украины и США и сколько продлится разговор — в материале Фактов ICTV.

Согласно расписанию главы Белого дома, встреча с Зеленским в Вашингтоне запланирована на 14.00 по местному времени.

— Президент (Джо Байден, — Ред.) Примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины, — говорится в сообщении.

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете. По предварительным данным, разговор продлится максимум 2,5 часа.

А уже в 16.30 по местному времени у президента США состоится еженедельный экономический брифинг.

В то же время о возможном совместном брифинге двух лидеров после переговоров не сообщается.

Визит Зеленского в США

С 31 августа Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией находится с рабочим визитом в США.

За это время украинская делегация успела подписать ряд соглашений с американскими партнерами, в частности меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

А уже сегодня на повестке дня — встреча Зеленского и Байдена, которую дважды переносили накануне.

Ожидается, что во время переговоров нарушат три вопроса: вопрос безопасности, энергетической безопасности и реформ в Украине.

Подробнее о том, чего ожидать от встречи Зеленского с Байденом, и что они будут обсуждать — в материале Фактов ICTV.

Источник: Расписание Джо Байдена