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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Для пострадавших от российской агрессии: США выделят Украине $45 млн

Блинкен

Украина получит от Соединенных Штатов Америки $45 млн в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, деньги пойдут на поддержку 3,4 млн граждан Украины, которые пострадали в следствие российской агрессии на территории оккупированных регионов Донбасса.

Напомним, ранее стало известно, что США выделят Украине экономическую помощь в размере $3 млрд, часть которых будет потрачена на закупку противотанковых управляемых ракет Javelin.

Соответствующий меморандум был подписан между Министерством экономики Украины и американским Экспортно-импортным банком.

Сумма – первоначальная и впоследствии может быть увеличена.

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Фото: Правительственный портал

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