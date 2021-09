Для пострадавших от российской агрессии: США выделят Украине $45 млн

Украина получит от Соединенных Штатов Америки $45 млн в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, деньги пойдут на поддержку 3,4 млн граждан Украины, которые пострадали в следствие российской агрессии на территории оккупированных регионов Донбасса.

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2021