Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден вывели отношения между странами на новый уровень.

Об этом после встречи лидеров заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Вместо предусмотренного по графику часа разговор президентов Украины и США длился два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Соединительных Штатов Энтони Блинкена по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства, — написал он в Twitter.

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та @SecBlinken з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

Со своей стороны Энтони Блинкен отметил, что американо-украинское партнерство сейчас крепче, чем когда-либо.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась 1 сентября в Вашингтоне. Перед переговорами в расширенном формате и тет-а-тет, которые длились более двух часов, лидеры выступили с короткими заявлениями для прессы.

Так, Джо Байден сказал, что у США и Украины общие ценности, подчеркнув, что Соединенные Штаты остаются сторонниками ее суверенитета и территориальной целостности.

Владимир Зеленский, со своей стороны, передал американскому коллеге список из 450 пленных украинцев и попросил содействия в их освобождении. Кроме того, президент Украины поблагодарил Байдена за предоставление более 2 млн доз вакцины от коронавируса.

Больше о главных заявлениях и договоренностях Зеленского и Байдена — читайте в нашем материале.