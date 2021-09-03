Гражданское общество в Украине не допустит установления авторитарного режима — Зеленский

Сильное и демократичное гражданское общество в Украине делает невозможным установление авторитарного режима в стране. Появиться диктатору в Украине невозможно.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

На вопрос, не боится ли он, убив “дракона”, стать “драконом”, Зеленский сказал, что появления такого “дракона” украинское общество не допустит.

— Что касается “убить дракона”, то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России, — Ред.) ситуация сложнее, но это — внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, “дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут, — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и общие победы, однако российская государственная политика России кардинально отличается от украинской и “направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать”.

— Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали, — отметил глава государства.

Напомним, 1 сентября у Зеленского была двухчасовая встреча с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

По итогам переговоров стороны обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США.

Зеленский стал вторым европейским лидером после канцлера Германии Ангелы Меркель, который посетил Белый дом после инаугурации Байдена, на чем акцентировали внимание американские СМИ.