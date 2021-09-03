Крымская платформа вернула оккупацию полуострова в международную повестку дня — Боррель

Инаугурационный саммит Крымской платформы, который 23 августа прошел в Киеве, является мощным сигналом о возвращении вопроса деоккупации Крыма в международную повестку дня.

Такое мнение выразил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он напомнил, что ЕС был представлен на саммите президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

— Все страны-члены ЕС также были представлены, многие из них на очень высоком уровне. ЕС по-прежнему поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина, – заявил Боррель.

По его словам, саммит Крымской платформы – повод для членов Евросоюза и других партнеров Украины задуматься, как они могут помочь людям, пострадавшим от российской оккупации полуострова, а также способствовать реинтеграции украинских ветеранов в общество.

Дипломат добавил, что именно это направление является приоритетным для ЕС. Кроме того, Евросоюз окажет Украине поддержку по укреплению информационной устойчивости, особенно в тех регионах, которые Россия усердно пытается дестабилизировать.

— Мы продолжим поднимать вопросы нарушений прав человека, в том числе в отношении крымских татар, политических преследований, принудительного призыва и милитаризации полуострова, – резюмировал Боррель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель планировала лично присутствовать на инаугурационном саммите Крымской платформы.

По его словам, в графике главы немецкого правительства 23 августа было забронировано для посещения этого мероприятия.

Кулеба добавил, что в ситуацию вмешались внутренние проблемы ФРГ, из-за которых канцлер вынуждена была отказаться от посещения Крымской платформы.