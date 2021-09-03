Путин вскоре может испытать Украину и Запад на прочность — экс-заместитель генсека НАТО

В течение ближайших месяцев президент России Владимир Путин может испытать Украину и Запад на прочность новой военной агрессией.

Такое предположение высказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Он отметил: Путин может подумать, что Соединенные Штаты отходят от своего глобального лидерства. Поэтому, по мнению Александра Вершбоу, они могли бы предоставить Украине большую военную поддержку.

— Он (Путин, — Ред.) может захотеть испытать и нас, и Украину новой агрессией в течение следующих месяцев. Поэтому я хотел бы видеть более мощный пакет помощи, — сказал Вершбоу.

Кроме того, экс-заместитель генсека НАТО считает, что американское правительство должно не только заявлениями, но и практическими шагами поддержать евроатлантические стремления Украины. А странам-членам Альянса следует активнее помогать Украине на двусторонней основе, чтобы показать, что Россия заплатит высокую цену, если начнет новую агрессию.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США состоялась 1 сентября. По итогам переговоров стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран.

Среди прочего, оно предусматривает предоставление помощи в сфере безопасности для Украины в размере $60 млн, что включает бронебойные системы Джавелин и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое поможет Украине защититься от российской агрессии.

Также в заявлении стороны призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и приложить усилия для завершения войны на Востоке Украины.

Источник: Киевский форум по безопасности