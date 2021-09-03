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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Сотрудничество в сферах обороны, медицины и агрополитики: Украина и США подписали ряд соглашений

володимир зеленський

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией подписали ряд важных соглашений, среди которых Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества.

В рамках этого документа планируется разработка и имплементация коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках в Украине и США. Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении.

Три соглашения на общую сумму $2,5 млрд заключил государственный концерн Укроборонпром. Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.

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Министерство аграрной политики и продовольствия подписало Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) по финансированию ирригационных проектов.

Это соглашение позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей.

Также Минагрополитики подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заключил в США важные договоренности о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка, среди которых компании General Electric, Medtronic и MSD.

В частности, Министерство здравоохранения и компания MSD обсуждают потенциальные поставки Молнупиравира — препарата-кандидата для лечения пациентов с коронавирусом, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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