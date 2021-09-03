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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

С гимном Украины: как Зеленского встретили на авиабазе в Калифорнии

Зеленський на авіабазі в Каліфорнії

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Моффет-Филд в Калифорнии.

Встретили украинского лидера государственными гимнами Украины и США в исполнении военного оркестра.

Заместитель губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующий Национальной гвардии штата Дэвид Болдвин ознакомили Зеленского с деятельностью Нацгвардии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия Украины и ВСУ.

Ему показали вооружение и технику нацгвардейцев. Американские военные продемонстрировали тренировочные упражнения по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования.

В конце встречи президент Украины поблагодарил командование Нацгвардии Калифорнии за теплый прием и выразил надежду на углубление взаимодействия с ВСУ.

Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
Зеленський на авіабазі в Каліфорнії
С гимном Украины: как Зеленского встретили на авиабазе в Калифорнии / 7 фотографий

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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