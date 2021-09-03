С гимном Украины: как Зеленского встретили на авиабазе в Калифорнии

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Моффет-Филд в Калифорнии.

Встретили украинского лидера государственными гимнами Украины и США в исполнении военного оркестра.

Заместитель губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующий Национальной гвардии штата Дэвид Болдвин ознакомили Зеленского с деятельностью Нацгвардии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия Украины и ВСУ.

Ему показали вооружение и технику нацгвардейцев. Американские военные продемонстрировали тренировочные упражнения по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования.

В конце встречи президент Украины поблагодарил командование Нацгвардии Калифорнии за теплый прием и выразил надежду на углубление взаимодействия с ВСУ.