Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Получила ли Украина желаемые энергетические гарантии и гарантии безопасности от американцев? И о чем договорились президенты по Северному потоку-2, а также участию США в урегулировании ситуации на Донбассе?

О встрече Зеленского и Байдена на фоне афганской истории

Несмотря на напряженную ситуацию в Афганистане, она не помешала Украине и США провести результативный президентский визит. По словам министра, визит стал классическим примером win-win сотрудничества.

— Поддержка Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии остается незыблемой, а шаги в сторону углубления стратегического партнерства — последовательными, — сказал Кулеба.

Было очень показательным, что общение украинского и американского лидеров продолжалось более двух часов, вместо одного, предусмотренного программой. Их общение было откровенным, без дипломатических реверансов. И это в очередной раз подтверждает союзнический характер отношений Украины и США.

По итогам встречи президентов было одобрено совместное заявление — беспрецедентный по объему и содержанию документ для украинского-американского диалога.

Совместное заявление зафиксировало позиции относительно общих ценностей и стратегических приоритетов, конкретные инициативы в поддержку национальной безопасности Украины в области обороны, энергетики, климата, науки, технологий, инфраструктуры и здравоохранения.

О готовности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину свидетельствует также заключения во время визита почти двух десятков двусторонних документов, которые будут способствовать обеспечению безопасности, устойчивого развития и экономического успеха нашего государства.

О вступлении Украины в НАТО

На вопрос по обсуждению американского видения роли и сроков вступления Украины в НАТО, Кулеба ответил размыто

— Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла, — сказал Кулеба.

Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках ЭОР (партнерство расширенных возможностей, — Ред.) И дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО.

К концу года американское правительство выделит дополнительные $463 млн на реформы в Украине.

О Донбассе

США предоставят Украине дополнительный пакет помощи в $60 млн, что позволит более эффективно защищаться от агрессии РФ, а также рамочное соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства, которая определяет амбициозные цели сотрудничества на следующие пять лет.

— В Украину должны поступить американские технологии и инвестиции, благодаря сотрудничеству ГК Укроборонпром с компаниями L3HARRIS, Day & Zimmermann и Global Ordnance, — сказал Кулеба.

Он сообщил, что уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Джавелин и добавил, что вскоре состоится визит министра обороны США в Украину, а также очередное заседание комиссии в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

— Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США, — сообщил министр.

По словам Кулебы, на встрече с президентом Байденом президент Зеленский четко сказал, что современная Украина разделяет с Соединенными Штатами общие ценности, отстаивая демократию на восточном фланге НАТО. Без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию с безопасностью на востоке страны будет крайне сложной задачей.

— Какой может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается, — добавил министр.

О Северном потоке-2

Кулеба сообщил, что в Вашингтоне состоялся подробный обмен мнениями об угрозах Северного потока-2 для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Северный поток-2 был одной из ключевых тем переговоров. Все возможные на сегодня гарантии проговаривались.

— В продолжение ранее проведенных в Киеве встреч на уровне президента Зеленского и Ангелы Меркель, а также руководителей министерств энергетики Украины-ФРГ-США, мы рассчитываем на скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности, — сказал Кулеба.

Он сообщил о сотрудничестве с министром энергетики США Дженнифер Гренголм, в частности в сфере реформирования, декарбонизации энергетической отрасли Украины, внедрение водородных технологий.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников. Речь идет об укреплении энергетической независимости нашего государства с привлечением инвестиций и технологий наших американских партнеров.

О сотрудничестве США и Украины в сфере ядерной энергетики

Украина и США договорились расширить взаимодействие в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторивповидомив Кулеба.

Президент Зеленский также обсудил с главой группы Всемирного банка финансирование этих критически важных для нашего государства масштабных проектов.

Дальнейшей же активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов, в частности конкретизации хронограммы и условий взаимодействия с Westinghouse, будет способствовать начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, о чем договорился Зеленский во время визита.

О кредитах

По словам Кулебы, лидеры в Вашингтоне решили, что экспортно-импортный банк США откроет кредитную линию в размере $3 млрд США для финансирования реализации проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и т. Эта сумма возрастет, если реализованные проекты будут успешными и прозрачными.

США также выделят $45 млн долларов для реализации гуманитарных проектов на украинской территории, прилегающей к зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

— Вообще у меня есть стойкое ощущение, что визит президента Зеленского в США открыл Украине двери в американских финансовых институтов, — добавил Кулеба.

Добавим, что вопрос о назначении нового посла США в Украине на встрече двух президентов не поднимался.