1 сентября произошла долгожданная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она несколько раз переносилась и продолжалась вместо 45 минут целых два часа. Однако эксперты уверены, что несмотря на все препятствия, глава украинского государства таки привез из Вашингтона несколько политических дивидендов.

Зеленский ехал к главному стратегическому партнеру с целым кейсом вопросов — от безопасности до ядерной энергетики. Но очевидно, что ключевой момент, где нам нужна помощь Штатов — это противодействие российской агрессии. И здесь Зеленский получил от Байдена поддержку не только на словах. Заключено несколько новых оборонных соглашений.

— Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства между нашими странами. Мы также создали новые стратегически оборонительные рамки, предоставляем новый пакет помощи на безопасность на сумму $60 млн, — подытожил встречу Джо Байден.

Все это Вашингтон делает не просто так. Россия и дальше сосредоточивает свою военную мощь на наших рубежах и совсем скоро проведет совместные с Беларусью учения Запад-21, поэтому в Белом доме хотят минимизировать любые провокации Кремля и увеличивают цену для потенциальной агрессии.

Но во время вашингтонской встречи в который раз стало понятно, что дальше финансово-военной помощи Киеву Штаты против России не пойдут. Зеленский снова призвал США напрямую присоединиться к политическому урегулированию российско-украинской войны на Донбассе и хотя бы в каком-то виде присоединиться к Нормандскому формату, или ввести другой, в котором будет присутствовать Вашингтон.

Но самым деликатным вопросом для американских властей остается план действий Киева относительно членства в НАТО. И здесь пока мы не получили никакой конкретики. Похоже, США, учитывая позицию Берлина и Парижа, решили не раздражать Москву. Поэтому правильным вектором остается развитие собственной армии и приведение ее к стандартам НАТО.

Еще одной ключевой темой обсуждений стал Северный поток-2. Здесь США проявили себя более уверенно и оставили за собой право давления на Москву и Берлин.

— Если мы говорим о Северном потоке-2. Опять же, он будет достроен в этом году. Но американцы оставили за собой некий дамоклов меч над этим потоком. И они могут в любой момент вводить следующие санкции против действий россиян или их контрагентов в Европе. Если они будут, скажем так, противоречить интересам США, — говорит политолог Вадим Денисенко.

Также Байден подтвердил, что Америка будет инвестировать в Украину. Штаты готовы вложить в нашу страну в течение следующих 10 лет $100 млрд. От нас же требуется продолжать движение изменений — вводить реформы и бороться с коррупцией.

Еще одним положительным сигналом для Украины стала негативная реакция Кремля на встречу двух лидеров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал этот визит чеканкой дружбы Киева и Вашингтона против Москвы. Вряд ли Россию также порадовало заявление Байдена о том, что он хочет снова посетить Украину, в шестой раз за свою политическую карьеру, но впервые в качестве президента США.