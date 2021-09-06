Противодействие российской агрессии: Кулеба встретился с делегацией Конгресса США

Глава МИД Дмитрий Кулеба подвел итоги визита Владимира Зеленского в США во время переговоров с делегацией Конгресса во главе с сенатором Линдси Грэмом.

— Договоренности, достигнутые во время визита, вывели стратегическое партнерство Украины и США на качественно новый уровень, прежде всего в сфере безопасности, обороны, энергетики, инвестиций, поддержки реформ, — считает дипломат.

В свою очередь, Грэм отметил, поддержка Украины в противодействии агрессии РФ и проведении реформ остается одним из вопросов, который объединяет демократов и республиканцев.

Сенатор заверил в готовности Конгресса и в дальнейшем поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, укреплении обороноспособности.

Они обсудили угрозы Северного потока-2 и конкретные шаги, которые не позволят РФ использовать энергетику как геополитический оружие.

Кулеба остановился на вызовах безопасности в Азово-Черноморском регионе:

— Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества.

Министр призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.

2 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Президенты Украины и США говорили о вопросах безопасности, членстве в НАТО, войне на востоке Украины и проекте России Северный поток-2.

По итогам встречи Зеленский и Байден обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве между Украиной и США.