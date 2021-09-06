Россия остановилась только раз: Леонид Кучма о главных вызовах перед Украиной и миром

Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма считает главным современным вызовом для Киева эксперименты Москвы с красными линиями, поскольку Украина не защищена, хотя бы теоретически, принципом НАТО — один за всех, все за одного.

Об этом он заявил в интервью изданию Ukraine to NATO накануне 30-летия провозглашения независимости страны.

По его словам, принципы, заложенные еще во время так называемой холодной войны относительно ядерного сдерживания, оберегают планету уже не менее 60 лет, однако угроза заключается в том, что в любой момент это может закончиться.

— Все эти годы действовали жесткие правила игры, которые никто не нарушал. Но теперь появился игрок совершенно нового типа. Это Россия Путина. Она постоянно испытывает Запад на податливость, она каждым следующим шагом тестирует его на глубину нарушения правил, которую он ей позволит. И она действует достаточно успешно. Россия авторитарная и консолидированная — Запад трудно собирается в кучу в поисках консенсуса. Россия пугает — Запад боится. Россия наступает — Запад пятится, — объяснил он.

Леонид Кучма видит опасность в том, что с каждым новым агрессивным шагом России красная линия отодвигается вглубь.

— Россия уже вслух говорит о возможности и оправданности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Я боюсь, что так и ядерное сдерживание может оказаться под вопросом. Теперь может воцариться совершенно другой принцип: я буду делать все, что захочу, потому что знаю, что ядерного оружия в ответ ты все равно не применишь, — подчеркнул президент Украины (1994-2005).

И в этой ситуации, по его мнению, Украина выглядит незащищенной по сравнению со странами-членами НАТО, и может рассчитывать только на собственные силы.

— Поэтому главный вызов — стратегическая неопределенность в мире и уязвимость нашей геополитической позиции в эпицентре “большой игры”. Единственный способ защититься — продолжать интегрироваться в евроатлантический контур, но параллельно постоянно усиливать собственную обороноспособность, готовиться, тренироваться, модернизироваться, — подытожил Леонид Кучма.

Источник: Президентський фонд Леоніда Кучми Україна