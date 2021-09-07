Санкции против Северного потока-2 нельзя ослаблять: Зеленский сенаторам США

Президент Владимир Зеленский поблагодарил членов делегации Конгресса США, которая находится с визитом в Киеве, за всестороннюю поддержку усилий Украины в противодействии агрессии РФ.

Стороны коснулись и других вопросов безопасности — будущего членства Украины в НАТО и российского проекта Северный поток-2.

— Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на Северный поток-2 должно быть сохранено, — подчеркнул Зеленский.

Он ознакомил американских сенаторов с безопасностью на востоке и вдоль украинских границ. Во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.

А еще стороны обменялись мнениями относительно учений вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021, которые являются вызовом для региона.

Во время встречи в Белом доме 1 сентября президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ввести новые санкции против РФ, если Кремль попытается использовать Северный поток-2 в качестве экономического оружия.

Действующий контракт на транзит голубого топлива из России в ЕС через Украину завершится в 2024 году.

В Газпроме уже выразили готовность продлить контракт и после этой даты, однако на новых условиях.