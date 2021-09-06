Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена имеет большой символический вес, впрочем, ею все не ограничивается.
Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
— Эта встреча станет началом к намного более интенсивному раунду переговоров по ряду тем. В Комиссии стратегического партнерства обсудят широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату.
По ее словам, детальной программы заседания КСП еще нет, но она будет охватывать ряд проблем: безопасность, реформы, энергетика, бизнес и инвестиции.
— Я уверена, что все вопросы попадут в программу встречи, — подчеркнула дипломат.
Квин сообщила, что будут отдельные переговоры по вопросам безопасности, торговлей будет заниматься консультативная группа по торговле и инвестированию.
— Переговоры начнутся осенью этого года или в начале следующего.
На этих встречах наши эксперты совместно будут работать для углубления отношений между странами, — рассказала временно поверенная в делах США в Украине.