Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена имеет большой символический вес, впрочем, ею все не ограничивается.

Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

— Эта встреча станет началом к ​​намного более интенсивному раунду переговоров по ряду тем. В Комиссии стратегического партнерства обсудят широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату.

По ее словам, детальной программы заседания КСП еще нет, но она будет охватывать ряд проблем: безопасность, реформы, энергетика, бизнес и инвестиции.

— Я уверена, что все вопросы попадут в программу встречи, — подчеркнула дипломат.

Квин сообщила, что будут отдельные переговоры по вопросам безопасности, торговлей будет заниматься консультативная группа по торговле и инвестированию.

— Переговоры начнутся осенью этого года или в начале следующего.

На этих встречах наши эксперты совместно будут работать для углубления отношений между странами, — рассказала временно поверенная в делах США в Украине.