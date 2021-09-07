Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от коронавируса гражданам, который не сделали прививку. Об этом мэр заявил во время совещания в Ивано-Франковском городском совете.

Директор департамента социальной политики Василий Семанюк доложил, что с начала года 3 814 жителей получили более 11 млн грн помощи на лечение от Covid-19.

Марцинкив предложил переспрашивать граждан, желающих получить выплаты, вакцинировались ли они перед болезнью.

— Теперь, если обращаются за материальной помощью, пожалуйста, указывайте, были вакцинированы или нет… Если человек был вакцинирован и заболел, то понятно. А если человек не воспользовался этим правом и обращается за материальной помощью… Когда не было вакцины, то понятно.

Мэр подчеркнул, что от вакцинации будет зависеть материальная помощь.

Ранее Руслан Марцинкив приказал всем работникам городского совета вакцинироваться от коронавируса. Исключение составят те, кто имеет противопоказания и получил соответствующую справку в больнице.

Мэр Ивано-Франковска дал подчиненным на вакцинацию две недели. В случае отказа он пригрозил увольнением и лишением премий.

По состоянию на 7 сентября 2021 года, в Ивано-Франковской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Вакцину получили более 231 тыс. человек.

Фото: Руслан Марцинкив