Украина нуждается в большей поддержке со стороны США — экс-заместитель генсека НАТО

Украине нужна большая поддержка со стороны США для сдерживания новых российских провокаций. Речь идет не только о противотанковых ракетных системах Джавелин, но и о беспилотных аппаратах, системах береговой обороны, ракетном оборудовании.

Такое мнение высказал экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, обратив внимание на фактор длительного наращивания российских войск вдоль границ с Украиной и применения тактики запугивания со стороны РФ.

Кроме того, он напомнил, что Россия не прекращает провокаций в регионах Черного и Азовского морей.

— Последнее выделение США дополнительных $60 млн на оборону для Украины — это достаточно хорошо. Но в течение последних нескольких месяцев обстоятельства существенно изменились. Ведь угроза и опасность до сих пор сохраняются, — отметил дипломат.

1 сентября Украина и США подписали Стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое создает основу для усиления сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности, в частности кибербезопасности, обмена разведывательной информацией и противодействия российской агрессии.

Новый пакет помощи объемом $60 млн включает бронебойные системы Джавелин и другое оборонное летальное и нелетальное вооружение, которое поможет Украине защищать себя.