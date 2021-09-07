Украина имеет цель — вступление в Альянс, а статус основного союзника вне НАТО (MNNA) это для стран, которые не планируют вступить в него.

Об этом заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, комментируя инициативу народный депутатов обратиться в Штаты с просьбой о предоставлении такого статуса Украины.

— MNNA — статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас, — отметила посол.

По ее словам, Украина определилась, что главная ее цель — членство в НАТО.

— Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны. Это записано в нашей Конституции, — добавила Маркарова.

В то же время посол отметила — украинская сторона уже имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие шансы для усиленного сотрудничества с Альянсом и развития способностей армии Украины.

— Штаты — стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, но и предоставляет средства и оружие, включая летальное, — объяснила Маркова.

По ее словам, во время визита президента Владимира Зеленского в США стороны подписали очень сильное рамочное соглашение об основах оборонного партнерства, что открывает двери к конкретным крупным проектам.

— И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США, — добавила посол.

В среду, 8 сентября, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание. Нардепы планируют рассмотреть проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО.

31 августа во время визита украинской делегации в США в Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и глава американского Минобороны Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства.

В частности, документ предусматривает разработку базы для создания общих систем вооружения.

Ранее, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Источник: Оксана Маркарова