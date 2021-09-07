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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

В оккупированном Россией Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины — омбудсмен

Денісова

В аннексированном Россией Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, противоправные задержания украинцев на территории оккупированного полуострова продолжаются. Новая волна незаконных арестов состоялась в начале сентября.

— На сегодня 125 наших граждан или арестованы, или задержаны, или отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека — от 10 до 15 дней будут отбывать админарест, — сказала омбудсмен.

В том числе 3 и 4 сентября в Крыму задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Джелял был задержан после обысков, а затем российские силовики вывезли его из собственного дома.

7 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сознательно и публично преследует крымских татар по этническому признаку.

По словам министра, именно с этого начинались различные геноциды и Россию нужно останавливать совместными усилиями.

Кулеба отметил, что в Украине достаточно ограниченный список инструментов для этого, поэтому нужно усиливать международное давление на Российскую Федерацию.

Источник: Людмила Денисова

Фото: УНИАН

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