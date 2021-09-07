В аннексированном Россией Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По словам Денисовой, противоправные задержания украинцев на территории оккупированного полуострова продолжаются. Новая волна незаконных арестов состоялась в начале сентября.
— На сегодня 125 наших граждан или арестованы, или задержаны, или отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека — от 10 до 15 дней будут отбывать админарест, — сказала омбудсмен.
В том числе 3 и 4 сентября в Крыму задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Джелял был задержан после обысков, а затем российские силовики вывезли его из собственного дома.
7 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сознательно и публично преследует крымских татар по этническому признаку.
По словам министра, именно с этого начинались различные геноциды и Россию нужно останавливать совместными усилиями.
Кулеба отметил, что в Украине достаточно ограниченный список инструментов для этого, поэтому нужно усиливать международное давление на Российскую Федерацию.
Источник: Людмила Денисова