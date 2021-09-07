Поражена ее борьбой: Кондратюк встретилась с экс-вице-спикером Нацсобрания Афганистана

Заместительница председателя Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась с Фавзией Куфи — экс-вице-спикеркой Национального Собрания Афганистана.

Елена Кондратюк отметила, что поражена Фавзией и ее борьбой, и добавила, что выступление экс-вице-спикерки Национального Собрания Афганистана на Конференции о судьбе и правах женщин вызывает особое восхищение:

— Сильная, волевая женщина, которая в то же время тяжело переживает за свою страну, за свою семью, которая осталась в Кабуле.

Фавзия нашла нежные, теплые слова в адрес Украины, которая, по ее словам, как никто помогла афганскому народу в непростое время. Такое не забывается.

Также Елена Кондратюк поделилась, что в разговоре Фавзия Куфи со слезами на глазах рассказала, как за несколько часов поменялись флаги на зданиях ее страны и обратилась с единственной просьбой — рассказывать о том, что происходит сейчас в Афганистане и быть солидарными с женщинами.

Вице-спикерка парламента Елена Кондратюк сейчас находится с визитом в Вене. Она представляет Украину и Верховную Раду на пятой Всемирной конференции спикеров парламентов. Официальная делегация украинского парламента впервые с 2005 года принимает участие в этом мероприятии, которое проходит под эгидой Межпарламентского Союза.

Участниками мероприятия также являются 130 парламентских делегаций со всего мира. На конференции обсуждают преодоление последствий пандемии Covid-19, достижения устойчивого развития, борьбу с бедностью, обеспечение благосостояния людей через экономическое восстановление.

Еще одна тема конференции, где Украина является признанным лидером по прогрессу на постсоветском пространстве — это политическая и экономическая роль женщин, гендерное равенство и недискриминация по половому признаку.

По итогам пятой Всемирной конференции спикеров парламентов ожидается принятие совместной резолюции Руководство парламентов за эффективный мультилатерализм, который обеспечивает мир и устойчивое развитие для людей и планеты.

Также у Елены Кондратюк запланирована серия двусторонних встреч и рабочих разговоров с руководством парламентов Грузии, Польши, Дании, Литвы, Великобритании, Хорватии и руководителями Межпарламентского Союза.

Фото: Елена Кондратюк