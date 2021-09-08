Инициатива о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) является несвоевременной и не приближает нашу страну к членству в Альянсе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что на недавней встрече президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден определили формат взаимодействия по вопросам региональной безопасности в Черноморском регионе. В частности, речь шла о поддержке евроатлантических устремлений Украины и сотрудничестве в рамках Партнерства с расширенными возможностями в НАТО.

— С точки зрения имиджа страны такая инициатива (относительно статуса основного союзника США вне НАТО, – Ред.), спустя считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия, — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что предложенная для рассмотрения в Верховной Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств и ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу на членство в НАТО.

Кроме того, по словам Стефанишиной, Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать нашей стране статус основного союзника США вне НАТО.

— Будем откровенны, никаких гарантий статус основного союзника вне НАТО не дает. Афганистан тоже является союзником вне НАТО. Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях, — пояснила вице-премьер.

Стефанишина напомнила, что в Конституции Украины закреплен стратегический курс нашей страны на членство в НАТО. Кроме того, статус партнера Альянса с расширенными возможностями открывает для Украины путь к наращиванию сотрудничества в оборонной сфере и в научных разработках со всеми членами НАТО (а не только с США).

— Хотя с юридической точки зрения получение статуса (союзника США вне НАТО, – Ред.) действительно не препятствует получению членства в НАТО, его практическая добавленная стоимость очень сомнительна, а риски вполне реальны. Мы предоставим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины, — подытожила Стефанишина.

Что известно об инициативе нардепов?

В среду, 8 сентября, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание. Нардепы рассмотрят проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО.

Инициатором документа выступил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Инициативу уже прокомментировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она объяснила, что статус основного союзника вне НАТО (MNNA) – это для стран, которые не планируют или не могут вступить в Альянс. Украина же определилась, что главная ее цель – членство в НАТО.

Ранее, в июне 2020 года, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Источник: Ольга Стефанишина

Фото: Кабінет міністрів