Пленарное заседание Верховной Рады 8 сентября начнется традиционно в 10.00. Онлайн-трансляцию смотрите на Фактах ICTV.

Во время заседания народные депутаты рассмотрят законопроекты в первом и втором чтениях, а также вопросы ратификации некоторых постановлений о выходе Украины из ряда соглашений.

В частности, нардепы могут согласовать выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с незаконной миграцией и соглашения о совместном аграрном рынке.

Кроме того, в повестке дня парламента рассмотрение проекта постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Также во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи.