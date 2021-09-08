Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Депутаты не поддержали постановление №5380 об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

За проголосовали только 24 нардепа, против — 163.

Статус основного союзника США вне НАТО предусматривает, что Америка имеет тесные стратегические и военные отношения со странами, не являющимися членами Альянса.

Сейчас его имеют 17 стран, среди которых Афганистан, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Соответствующую инициативу не поддержали не только нардепы, но и украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова. Свою позицию она объяснила тем, что цель Украины — вступление в Альянс, а статус основного союзника вне НАТО (MNNA) — это для стран, которые не планируют вступить в него.

Кроме того, украинская сторона уже имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие шансы для усиленного сотрудничества с Альянсом и развития способностей армии Украины.

В то же время политолог Алексей Якубин объяснил, что этот статус не гарантирует 100% безопасность, а только создает возможности для больших контактов в военно-политическом аспекте со Штатами.

Кроме того, он предоставляется тем странам, которые или не могут вступить в Альянс, или находятся за пределами Европы.