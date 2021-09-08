Статус основного союзника США вне НАТО: что он предусматривает и нужен ли Украине

В среду, 8 сентября, во время внеочередного пленарного заседания Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления об обращении к американскому Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Вокруг этого обращения возникло много спорных моментов. В частности, украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова предостерегла нардепов от этого намерения.

Факты ICTV разобрались, что дает статус основного союзника США вне НАТО и нужен ли он Украине.

Что предусматривает статус

В комментарии Фактам ICTV политолог Алексей Якубин объяснил, что этот статус не гарантирует 100% безопасность, а лишь создает возможности для больших контактов в военно-политическом аспекте со Штатами.

— Этот статус предполагает, что США напрямую взаимодействуют со страной в военной сфере. Он дает возможность направлять военную помощь, выделять на это ресурсы, задействовать при необходимости американских военных, — добавил эксперт.

По словам Якубина, статус не соответствует концепции, связанной с членством в НАТО.

— НАТО — коллективная структура. Там есть в частности статья о совместной обороне. А статус — это непосредственно об отношениях между страной и США. В отдельных случаях могут быть задействованы дополнительные компоненты через США касательно НАТО, — отметил политолог.

Какие страны получают статус

По словам Якубина, он предоставляется тем странам, которые или не могут вступить в Альянс, или находятся за пределами Европы.

— В Европе нет ни одной страны, которая имела бы такой статус. Потому государства или вступают в НАТО, или являются нейтральными странами, или присоединяются к другому военно-политическому блоку, — отметил политолог.

Сейчас 17 стран имеют этот статус: Афганистан, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис, Тайвань, — сообщается на сайте Госдепартамента США.

Кроме того, как отметил Якубин, Южная Корея и Япония имеют еще военные базы Штатов на своей территории.

Какова процедура предоставления статуса

Процедура предоставления статуса осуществляется президентом Соединенных Штатов, объяснил политолог.

— Сначала американский президент обращается к Конгрессу, который в свою очередь в течение 30 дней рассматривает предложение по поводу предоставления странам статуса, — добавил эксперт.

По словам Якубина, сам Конгресс США не может инициировать этот процесс. Ведь в рамках американской системы это делает исключительно президент.

Обращение парламента в Конгресс США — нужно ли это

По мнению политолога, если бы Украина реально хотела получить этот статус, то нужно было парламенту договариваться с президентом США Джо Байденом, чтобы он внес это предложение в Конгресс.

— Рассмотрение соответствующего решения выглядит как профанация. Парламент уже дважды голосовал за такое обращениях в 2014 и 2017 годах, но ответа так и не получил, — рассказал Якубин.

В то же время эксперт отмечает, если все-таки за это решение проголосуют и его будет рассматривать Конгресс США — возникнет двусмысленная ситуация.

— Украина хочет стать членом НАТО. А этот статус по сути говорит, что мы как бы уже и не хотим этого.

Поможет ли этот статус Украине

Политолог убежден, Украине этот статус глобально ничем не поможет.

— Конечно, он будет вызывать дополнительное напряжение в России, но от этого не станет наш регион и ситуация в Украине безопасней, — отметил эксперт.

По словам Якубина, если Киев надеется вместе со статусом получить столько военной помощи, как Афганистан, и надеется, что американские военные будут активно задействованы на нашей территории — это наивно, потому что так не будет.