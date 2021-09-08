Подписание контрактов высокого уровня и других важных двусторонних документов в сферах оборонного партнерства, исследований, разработок и испытаний, совместных космических проектов и установления линии защищенной связи — заместитель главы Офиса президента Роман Машовец на встрече с временно поверенной в делах США Кристиной Квин отметил положительные результаты визита Владимира Зеленского в США.

Стороны согласились, что теперь все усилия нужно направить на имплементацию оборонных реформ, развитие сектора безопасности и обороны, содействие США в приближении Украины к членству в НАТО, усиление ее кибербезопасности и привлечение наших специалистов к многосторонним форматам сотрудничества.

Машовец поблагодарил США за поддержку в сфере безопасности, оказание помощи ВСУ и консультативную помощь.

Квин со своей стороны заверила, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Киев относительно гарантии безопасности и углублять сотрудничество, которое было политически закреплено во время визита Зеленского.

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. По ее итогам Украина и США подписали стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое создает основу для усиления сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности, в частности кибербезопасности, обмена разведывательной информацией и противодействия российской агрессии.

Президент Украины готовится к еще одному визиту в США. Он приедет на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, которая открывается 14 сентября 2021 года в Нью-Йорке.