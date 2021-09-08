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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Вызовы и перспективы Украины — темы второго дня форума YES Brainstorming

YES Кваснєвський

Энергетическая безопасность, верховенство права, противодействие коррупции, место Украины в глобальной экономике и ее европейские перспективы – это главные темы дискуссий 11 сентября, второго дня форума YES Brainstorming, организованного Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Учитывая дату мероприятия, спикеры будут говорить о терактах 11 сентября 2001 года в США, которые произошли 20 лет назад, и их последствиях, а также — о перспективах международного сотрудничества для преодоления глобальных угроз.

Форум YES Brainstorming на тему После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию состоится в Киеве 9-11 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие спикеры из более чем 20 стран мира.

 

Докладчиками второго дня будут высшие официальные лица и эксперты из Украины, а также международные деятели, в частности:

  • Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института;
  • Елена Билан, главный экономист Dragon Capital;
  • Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины;
  • Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS (СNN);
  • Вольфганг Ишингер, председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности;
  • Tарас Качка, заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины;
  • Керсти Кальюлайд, президент Эстонии;
  • Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES;
  • Денис Малюська, министр юстиции Украины;
  • Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета;
  • Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ;
  • Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;
  • Дэвид Рубинштейн, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group;
  • Стивен Сакур, ведущий программы HARDtalk на BBC;
  • Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Джилиан Тетт, главный редактор и председатель редакционной коллегии Financial Times в США;
  • Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;
  • Амос Хохштайн, старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США, и другие.

10 сентября в форуме YES Brainstorming, который состоится в Киеве с 9 до 11 сентября на территории Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В первый день эксперты, лидеры настоящего и будущего Украины и известные мыслители мира сосредоточатся на глобальных вызовах — мир, безопасность, функционирование международных союзов, эволюция международной политики мировых держав, изменения климата, а также искусственный интеллект и компании — технологические гиганты.

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