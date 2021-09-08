Энергетическая безопасность, верховенство права, противодействие коррупции, место Украины в глобальной экономике и ее европейские перспективы – это главные темы дискуссий 11 сентября, второго дня форума YES Brainstorming, организованного Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

Учитывая дату мероприятия, спикеры будут говорить о терактах 11 сентября 2001 года в США, которые произошли 20 лет назад, и их последствиях, а также — о перспективах международного сотрудничества для преодоления глобальных угроз.

Форум YES Brainstorming на тему После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию состоится в Киеве 9-11 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие спикеры из более чем 20 стран мира.

Докладчиками второго дня будут высшие официальные лица и эксперты из Украины, а также международные деятели, в частности:

Дарон Аджемоглу , профессор Массачусетского технологического института;

, профессор Массачусетского технологического института; Елена Билан , главный экономист Dragon Capital;

, главный экономист Dragon Capital; Юрий Витренко , председатель правления НАК Нафтогаз Украины;

, председатель правления НАК Нафтогаз Украины; Алексей Данилов , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Андрей Ермак , руководитель Офиса президента Украины;

, руководитель Офиса президента Украины; Фарид Закария , ведущий программы Fareed Zakaria GPS (СNN);

, ведущий программы Fareed Zakaria GPS (СNN); Вольфганг Ишингер , председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности;

, председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности; Tарас Качка , заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины;

, заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины; Керсти Кальюлайд , президент Эстонии;

, президент Эстонии; Александр Квасневский , президент Польши (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES;

, президент Польши (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES; Денис Малюська , министр юстиции Украины;

, министр юстиции Украины; Сергей Плохий , профессор Гарвардского университета;

, профессор Гарвардского университета; Владислав Рашкован , заместитель исполнительного директора МВФ;

, заместитель исполнительного директора МВФ; Дмитрий Разумков , председатель Верховной Рады Украины;

, председатель Верховной Рады Украины; Дэвид Рубинштейн , соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group;

, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group; Стивен Сакур , ведущий программы HARDtalk на BBC;

, ведущий программы HARDtalk на BBC; Ольга Стефанишина , вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Джилиан Тетт , главный редактор и председатель редакционной коллегии Financial Times в США;

, главный редактор и председатель редакционной коллегии Financial Times в США; Нил Фергюсон , старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;

, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет; Амос Хохштайн, старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США, и другие.

10 сентября в форуме YES Brainstorming, который состоится в Киеве с 9 до 11 сентября на территории Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В первый день эксперты, лидеры настоящего и будущего Украины и известные мыслители мира сосредоточатся на глобальных вызовах — мир, безопасность, функционирование международных союзов, эволюция международной политики мировых держав, изменения климата, а также искусственный интеллект и компании — технологические гиганты.