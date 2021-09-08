Энергетическая безопасность, верховенство права, противодействие коррупции, место Украины в глобальной экономике и ее европейские перспективы – это главные темы дискуссий 11 сентября, второго дня форума YES Brainstorming, организованного Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.
Учитывая дату мероприятия, спикеры будут говорить о терактах 11 сентября 2001 года в США, которые произошли 20 лет назад, и их последствиях, а также — о перспективах международного сотрудничества для преодоления глобальных угроз.
Форум YES Brainstorming на тему После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию состоится в Киеве 9-11 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие спикеры из более чем 20 стран мира.
Докладчиками второго дня будут высшие официальные лица и эксперты из Украины, а также международные деятели, в частности:
- Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института;
- Елена Билан, главный экономист Dragon Capital;
- Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины;
- Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины;
- Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS (СNN);
- Вольфганг Ишингер, председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности;
- Tарас Качка, заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины;
- Керсти Кальюлайд, президент Эстонии;
- Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES;
- Денис Малюська, министр юстиции Украины;
- Сергей Плохий, профессор Гарвардского университета;
- Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ;
- Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины;
- Дэвид Рубинштейн, соучредитель и сопредседатель правления The Carlyle Group;
- Стивен Сакур, ведущий программы HARDtalk на BBC;
- Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Джилиан Тетт, главный редактор и председатель редакционной коллегии Financial Times в США;
- Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;
- Амос Хохштайн, старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США, и другие.
10 сентября в форуме YES Brainstorming, который состоится в Киеве с 9 до 11 сентября на территории Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
В первый день эксперты, лидеры настоящего и будущего Украины и известные мыслители мира сосредоточатся на глобальных вызовах — мир, безопасность, функционирование международных союзов, эволюция международной политики мировых держав, изменения климата, а также искусственный интеллект и компании — технологические гиганты.